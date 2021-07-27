Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi! Sevda Erginci kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sevda Erginci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sevda Erginci hakkında merak edilenler. Sevda Erginci hayatı ve biyografisi. Sevda Erginci kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sevda Erginci merak konusu oldu. İşte Sevda Erginci hakkında merak edilen Sevda Erginci kimdir, Sevda Erginci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 3 Ekim 1993
Kaç yaşında: 27 yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,59 m
Sevda Erginci (d. 3 Ekim 1993, İstanbul), Türk oyuncudur.
ÖDÜLLERİ
• İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri/ Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
• Medipol İK İş Dünyası Ödülleri/ Kariyerinde En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
• 4. KKTC Yılın En İyileri Ödülleri/ Yılın En İyi Genç Kuşak Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu