SERVİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 7 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis midibüsü çarpıştı; 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis midibüsü çarpıştı; 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.30 sıralarında İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Kozlucayolu Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Feryat Sağlam(36) yönetimindeki 06 VND 03 plakalı otomobil, Divan Sokak'tan çıkan sürücü Hasan Yeşiller(48) yönetimindeki 16 S 6037 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil tarlalık alanda durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan oğlu Arda Sağlam(14) ve servis aracı sürücüsü ile araçta bulunan işçiler Umut Çavdır(26), Özkan Atınbay(31), Zaki Olabi(57) ve Barak Alhamed(20) yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. 7 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı