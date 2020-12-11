Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?

Keskin, gazetecilerin "Sokağa çıkma yasağı var. Haberiniz yok mu?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar o aradığınız kişi ben değilim. Evim hemen burada. Hem cebimde belgem var. Kurallara uyuyorum." açıklamasında bulundu.





Kaynak: Snob Magazin