Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?
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Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?

11.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:15
Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?

Başarılı oyuncu Serkan Keskin, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının oldu saatlerde bir markete girerken görüntülenen oyuncu, karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Keskin'in ilginç savunması...

Keskin, gazetecilerin "Sokağa çıkma yasağı var. Haberiniz yok mu?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar o aradığınız kişi ben değilim. Evim hemen burada. Hem cebimde belgem var. Kurallara uyuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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