Serkan Çağrı "Nevnefes"in ilkinde türkü sevdalısı Elif Buse Çağrı'yı ağırladı

Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın baş aktör olduğu, Nevmekan Sahil'de "Nev Nefes" temasıyla düzenlenen sohbet ve müzik dolu buluşmaların ilkine, Türk Halk Müziği'nin genç ve başarılı seslerinden Elif Buse Doğan konuk oldu. Klarnetteki ustalığı ve esprili kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Serkan Çağrı ve türkülere olan sevdasıyla türküleri gençlerin de hayatına kazandıran Elif Buse Doğan, katılımcılara klarnetin ve piyanonun buluştuğu,bol sohbetlibir müzik ziyafeti yaşattı.

Klarnetteki ustalığının yanı sıra eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken Serkan Çağrı'nın yönetiminde gerçekleşen "Nev Nefes" buluşmasının ilkinde, Elif Buse Doğan'ın katılımıyla adeta bir türkü şöleni yaşandı. Piyano ve klarnet eşliğinde icra etikleri, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz türküleriyle katılımcıları kısa bir Türkiye turuna çıkaran ikilinin tüm şarkıları, büyük alkış aldı.

Her şarkıya alkışlar eşlik etti

Serkan Çağrı'nın esprileriyle adeta bir standup'a dönüşen sohbet ve müzik dolu etkinlik, Serkan Çağrı'nın seslendirdiği "Vazgeçtim" şarkısıyla, alkışlar içerisinde başladı. Katılımcıların tüm şarkılara alkışlarla eşlik ettiği buluşmada, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katılımcılar arasında yer aldı.

Hilmi Türkmen:

"Üsküdar'da sanatın her türlüsü, kültür ve müzik şölenine dönüşecek"

Buluşma sırasında yaptığı konuşmasına sanatçılara teşekkür ederek başlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Nevmekan Sahil'i yaparken böyle güzel akşamları, etkinlikleri, buluşmaları hayal etmiştik. Bugün bu hayalimiz gerçek oldu. Büyük bir emek vererek projelendirip tüm İstanbulluların hizmetine sunduğumuz bu çok özel mekânda,usta sanatçımız Serkan Çağrı'nın baş aktörlüğünde bugün başlattığımız bu etkinliğimiz, türlü sevdalısı sanatçımız Elif Buse Doğan'ın katılımıyla adeta bir türkü şölenine dönüştü. Her ay geleneksel olarak düzenleyeceğimiz "Nev Nefes" buluşmalarında farklı sanatçılarımızı tüm İstanbullularla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu kapsamda her ay, ülkemizin farklı kültürlerinden doğan nadide eserleri, vatandaşlarımızla buluşturacağız. Üsküdar'da sanatın her türlüsü, farklı bir güzelliklerle, tüm İstanbulluların katılımıyla bir kültür ve müzik şölenine dönüşecek." dedi.

