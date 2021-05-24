Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
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Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı Batman'da serinlemek için çaya giren ve suda kaybolan 46 yaşındaki Bedri Oğuz'un cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı

BATMAN - Batman'da serinlemek için çaya giren ve suda kaybolan 46 yaşındaki Bedri Oğuz'un cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Çayı üzerinde bulunan Kantar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 gün önce suya giren 46 yaşındaki Bedri Oğuz, bir anda gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından AFAD ve jandarmaya haber verildi. Olay yerinde sevk eden AFAD, Batman Belediyesi dalgıç ekipleri ve Tatvan'dan gelen takviye ekipler ile iki gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında talihsiz adamın cansız bedenine suyun 35 metre altında ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Oğuz'un cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

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