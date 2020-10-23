Serik'ten Van'daki 10 kadın çiftçiye 10 bin 400 adet tüplü lavanta fidesi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinden Van'ın Gevaş ilçesinde çiftçilik yapan 10 kadın çiftçiye 10 bin 400 adet tüplü lavanta fidesi gönderildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinden Van'ın Gevaş ilçesinde çiftçilik yapan 10 kadın çiftçiye 10 bin 400 adet tüplü lavanta fidesi gönderildi.

Van- Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleşen "Kadın Çiftçilerin Aromatik İşletmeleri" adlı proje, Van'ın Gevaş ilçesinde hayat buldu. Proje kapsamında 10 kadın çiftçiye birer dekardan toplamda 10 dekar alan için 10 bin 400 adet tüplü lavanta fidesi Serik İlçesinden temin edilerek Gevaş ilçesine gönderilerek fide dikimi gerçekleştirildi.

Projeye Fide temininde Erüst Tarım sahibi Mustafa Erüste tarafından da destek verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı