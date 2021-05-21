Serik'te jandarma personelinden kan bağışı

Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Gebiz Jandarma Karakolu'nun bahçesine seyyar Kızılay kan bağışı aracı getirildi.

Burada jandarma personelinin yanı sıra Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla kan bağışı yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk ile Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız da kan bağışına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer