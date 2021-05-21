Serik'te jandarma personelinden kan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Serik'te jandarma personelinden kan bağışı

Serik'te jandarma personelinden kan bağışı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Gebiz Jandarma Karakolu'nun bahçesine seyyar Kızılay kan bağışı aracı getirildi.

Burada jandarma personelinin yanı sıra Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla kan bağışı yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk ile Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız da kan bağışına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma açığa alındı
Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Bülent Ersoy Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik'te jandarma personelinden kan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:12:46. #1.14#

title