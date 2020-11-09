Serik Belediyespor da Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı hazırlıkları

Misli.com 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor, çarşamba günü karşılaşacağı Karatay Termal 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü.

Misli.com 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor, çarşamba günü karşılaşacağı Karatay Termal 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü.

Misli.com 2. Lig kırmızı grupta 15 puanla 3. sırada yer alan Serik Belediyespor, kulüp tesislerinde, teknik direktör Engin Korukır nezaretinde yoğun maç trafiğine hazırlanıyor.

Serik Belediyespor Konya'da oynayacağı maçın ardından, 14 Kasım Cumartesi günü Eyüp spor ile evinde, 18 Kasım Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda, 29 Kasım Pazar günü Kırklareli spor ile evinde lig maçlarını oynayacak. Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye kupasında ise 24-25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak 4. tur karşılaşmalarında ise Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek.

Teknik Direktör Engin Korukır, kasım ayı içerisinde yoğun maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti. Korukır, "Çarşamba günü oynayacağımız 1922 Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tesislerimizde sürdürüyoruz. Bir yandan lig, öte yandan da Ziraat Türkiye kupasında yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer