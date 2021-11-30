Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi?

Sergen Yalçın istifa mı etti? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Yalçın'ın istifa ettiği iddiaları gündeme oturdu. Peki Sergen Yalçın istifa etti mi? Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi?

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son olarak ligin 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, bu noktada başkan Ahmet Nur Çebi'nin cevabı da çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Çebi Yalçın'ın istifasını kabul ederse yollar ayrılacak. Eğer yola devam edilir ise de takımı toparlamak için çalışmalar başlayacak.

Beşiktaş son 4 haftada 12 puan yitirmesinin ardından akıllara ''Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa mı etti?'' soruları geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş son maçı kalırken 0 puanla gruptan elendi. Arka arkaya gelen kötü haberler in ardından gözler Sergen Yaşçın istifa iddalarına ve yönetimin kararına çevrildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın istifa iddiaları hakkında konuşan Çebi, "Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız" dedi.

SERGEN YALÇIN'IN İSTİFASI KABUL EDİLECEK Mİ?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Büyük hezimetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa sinyali verirken başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız" dedi.

"NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DİNLEMEM LAZIM"

"İstifa ederse tepkiniz ne olur?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış gördükten sonra ben onunla yolu yürümeyi tercih ederim." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KARARLAR ALINABİLİR"

"B planınız var mı?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın yerine B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." şeklinde konuştu.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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