Serdar Ortaç: "Gördüğün en iyi lider Recep Tayyip Erdoğan" Ünlü sanatçı Serdar Ortaç katıldığı programda siyasi görüşü ile ilgili sorulan soruya, "Siyasi bir fikrim yok ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu andaki en iyi lider" dedi.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç katıldığı programda siyasi görüşü ile ilgili sorulan soruya, "Siyasi bir fikrim yok ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu andaki en iyi lider" dedi.

Bugüne kadar çıkardığı birçok albümle müzik piyasalarını kasıp kavuran ünlü sanatçı Serdar Ortaç katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Programda siyasi görüşü ile ilgili soru sorulan Ortaç, "Ben her şeyi herkesi gördüm. Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Turgut Özal. Babam da Adnan Menderes'i gördü. Siyasi fikrim yok. çok hani tehlikeli laflar bunlar. Bence Erdoğan şu anda en iyi lider. Herkesin hatası olur. Belki vardır. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün. Belki ekibe danışıyordur, ekipten çatlak bir ses çıkıyordur, belki bir şey yaparken bu olmamalı diyordur. Ama şükürler olsun ki ben çok beğeniyorum. Tayyip Erdoğan diyorum. Şahıs olarak beyefendiyi beğeniyorum" dedi.

"12 ADAYI NE ZAMAN ALIRIZ DİYE BAKIYORUZ"

Geçmişi hatırlatan Ortaç, "Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Antalya Talebe yurdu vardı oturduğumuz yerde millet birbirini vururdu. Beş kuruş bulamazdık marketlerin önüne gider su ve simit satardık. Margarin yoktu, margarin beklerdik. Ufacık çocuktum o zamanlar. Şimdi sosyal medyadan 12 adayı ne zaman alırız diye bakıyoruz. Onu da alacağız göreceksiniz" diye konuştu.

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İHA