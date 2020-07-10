Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7390 liradan güne başladı.
10.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8640 liradan alınan dolar, 6,8650 liradan satılıyor. 7,7380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7390 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8660 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7760 lira olmuştu.
Kaynak: AA