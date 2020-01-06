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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira oldu.

06.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:19
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira oldu.


İstanbul 'da 302,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,80 liradan, bin 994 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 15 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 949 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 969 liradan, 975 liradan alınan Yarım Ziynet 985 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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