Şentop: "Barışın bütün dünyada hakim olması lazım"

Şentop: "Barışın bütün dünyada hakim olması lazım"

- Toplantıya katılanlardan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu.

- Toplantıya katılanlardan detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: AA
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