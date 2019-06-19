Şentop: "Barışın bütün dünyada hakim olması lazım"
- Toplantıya katılanlardan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu.
- Toplantıya katılanlardan detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Son Dakika Haberleri