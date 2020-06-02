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Şenol Güneş'ten teşekkür mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68. yaş günü nedeniyle aldığı kutlama mesajları için teşekkür etti.

Şenol Güneş'ten teşekkür mesajı
02.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:01

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68. yaş günü nedeniyle aldığı kutlama mesajları için teşekkür etti.

Şenol Güneş'in, Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan mesajında, "68. yaş günüm nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan ve tarafıma mesaj gönderen tüm kurumlara, taraftarlarımıza, futbolcularıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son birkaç ayın olağanüstü koşullarda geçtiğini hatırlatan Güneş, mesajında şu sözleri kullandı:

"Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Lütfen aynı beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve gayretimizle bir sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, 'Sabır, kurtuluşun anahtarıdır' diyen Mevlana'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: 'Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.' Diğer yandan, futbol liglerimizdeki heyecana 12 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sezonun geri kalanının ülkemiz ve spor kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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