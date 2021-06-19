Şenol Güneş: Mucizelere kalan bir durumdayız

"Grupta şansımızın az olması beklediğimiz bir şey değildi"Çağlar Söyüncü: Sonuçlar için üzgünüz"2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici""Öz eleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz"Kaan ÜLKER / BAKÜ (Azerbaycan), - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Başarıya...

"Grupta şansımızın az olması beklediğimiz bir şey değildi"

Çağlar Söyüncü: Sonuçlar için üzgünüz

"2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici""Öz eleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz"

Kaan ÜLKER/ BAKÜ (Azerbaycan), - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir. Buna da katlanıp aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık daha farklı şeyler konuşacaktık. Bugün biraz daha zor olan, mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok büyük emek vererek geldiğimiz bu şampiyonadan tekrar geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu" dedi.EURO 2020 A Grubu'nda 2 maçını da kaybeden A Milli Takım, son maçta yarın Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak. A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü, Bakü Bakcell Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Tabii ki iki maçın olumsuzluğu bizi oldukça etkiledi. Hatta ilk maçın olumsuzluğu diyelim çünkü hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Bu tabii oyunumuzun beklentimizin altında kalması hem özgüveni kaybederken, aynı zamanda oyun aklımızı, sabrımızı, coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti, sonra toparladık ama yediğimiz goller sonucunda da kaybettik. İki maç bize tabi ağır geldi. İlk maçta bunu bekleyebiliriz ama ikinci maçta olması grupta 6 puanlı İtalya 4 puanla Galler, İsviçre 1 puan... Sıfır puan ve atamadığımız golü düşündüğümüzde o bakımdan üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz. Bu beklentilerin altında kaldık. Bu beklentilerin altında kalmak da bizi biraz daha olumsuz etkiledi. İlk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi tahribat vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir. Buna da katlanıp aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık daha farklı şeyler konuşacaktık. Bugün biraz daha zor olan, mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok büyük emek vererek geldiğimiz bu şampiyonadan tekrar geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz hem ülkemizi iyi tanıtmak, başarı elde etmek, oyuncularımızı sahneye çıkarmak ve gelecek olan oyuncularımızı da idol göstermek istiyorduk. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Şu oyuncu değişir, gider, gelir ama kadro bu. Oyuncularımız da buna alışacak. Zaman zaman başarısız olduğu zaman, bir an evvel o başarısızlıktan silkilip, yolumuza devam edeceğiz. İki maçta yapamadık, yarın böyle bir oyun anlayışıyla oynamayı bekliyorum. Oyunumuzun teknik taktik anlayışından çok felsefeye ve kazanma ruhunda biraz daha üste çıkmamız lazım. Onu gösteremedik. Sanki çok büyük bir takımız, kaybettik deyip dağıldık. Bunu da herkes söylüyor. Herkesin de eleştirisi var, buna da saygı duyuyorum. Biz kendimizden memnun değiliz. Kötü tarafımız, her zaman istediğimiz gibi gitmez hayat, bundan sıyrılıp yeni maça, yarınki maça hazırlanacaklar. Benden ondanlar bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu anda en iyi olarak çıkamadık. Yarını maçı alsak bile çünkü bu iki maçtaki görüntü hayal kırıklığı oldu, üzgünüz" diye konuştu."GRUPTA ŞANSIMIZIN AZ OLMASI BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ""Bu oyuncularımız bizim. Biz hep beraberiz ve herkesin duygusunu biliyorum. Herkes başarı istiyor ve bu da normal" diyen tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki başarısızlığınızda; bazen söylerken laf olsun diye değil takımın sorumlusu benim. Görev veren benim. Görevi ben verdiğim için başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Performans olarak da form olarak da doğru düşüncelerinizi gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Oyuncu için de aynıdır; çıkar sahaya en iyisini yapmaya çalışır ama beklediği gibi olmaz. Ben oyuncularımızın teknik, taktik, fizik güçlerinin daha iyi olduğunu biliyorum ama bu sahaya yansımadı işte. Yediğimiz ikinci gol, birinci gol... Oyun içindeki dikkatlerimiz. Az yaptığımız hataları çok yaptık. İlk maçtaki dikkatimizin dışında o kadar olumsuzluklar oldu ki o yüzden de bu sıkıntılar oldu. Grupta şansımızın az olması beklediğimiz bir şey değildi. Bizim şu an Galler'in yerinde olmamız lazımdı. Onlar bunu iyi değerlendirdi. İtalya maçını herkes kaybedebilir ama Galler maçını kaybettiğinizde, o zaman tek maça kalıyorsunuz. Aynı şey İsviçre için de geçerli. Oyuncu grubuma güveniyorum. Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışılabilir ama neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı konuşuyorum. Sahaya inandığımız bir oyun koyuyoruz. Kadro seçiminde de aynı şekilde. Bu zaman zaman başarıya dönebilir bazen de başarısızlığa. Keşkelerle olacak bir durum yok. İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya sürüyoruz. 2 maçta dalgalanma meydana gelebiliyor. Sonuçlar kötü gittiği zaman yapılacak tüm eleştiriler gereksiz konulara gidiyor. Yönetim bizi yalnız bırakmadı. Oynayanlar huzursuz diye bir şey yok. Oynayanlar da huzursuz o zaman. Tatil havasında geçen bir kamp oldu. Yerli oyuncuları 18'inde kampa aldık, yurt dışındaki oyuncular 25'inde geldiler. Zaten oynayan oyuncular olarak geldiler. Forma adaleti konuşulabilir ama daha çok antrenmanlara ve takım bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. Bunlar da normal olarak eleştirilecektir. Biz favori takım olarak gelmedik, favori olmak için geldik. Tecrübe oyuncuların sadece yaşıyla ilgili değil. Mesela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika uzatma verdi hakem ama tartışma olduğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha içindeki durumu yönetmektir. Hatalardan ders alarak hareket etmek önemli. Merih kafayla golü atsaydı 1-1 olacaktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol yedik. Çağlar'ın söylediği gibi bunların eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan ders almak başka bir şey. UEFA bize 'Basına en çok antrenman açan sizsiniz' dedi. Buradaki iki kötü sonuçtan sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı demek değil. Bazı yanlışlar, ortaya koyduğunuz senaryonun çıkmamasıyla da çıkabilir. Bu durum oyuncu için de geçerli. Norveç, Hollanda maçının kadrosuna çıkarken daha çok şey bekleyebilirim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük küçük sebepler bulunup söylenebilir. Ama ortalığı toz dumana katarak havayı bozmaya gerek yok. Oyuncularıma 'Sizinle gurur duyuyorum ve sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyisini siz yapacaksınız' dedim." İsviçre karşısında kadrosu ile ilgili ise Güneş, "Kadroda değişiklik olabilir. Oyuncular ve ben performansımızın altında görünüyoruz, bunun da sonuca yansıdığını görüyoruz. Sahaya süreceğimiz oyuncular, onlardan beklentimiz olduğunu görecekler. 2 maçta top kayıpları fazla oldu. Orta saha da bunun merkezi. Orta sahamız önceki maçlarda çok iyiydi ama son 2 maçta biraz eksik oldu. Umut Meraş olmayacak. Orta sahada değişiklik olabilir" dedi.Son olarak İsviçre ve Türkiye'nin bu grupta ikinci sıra için mücadele etmesinin gerektiğini söyleyen Güneş, "İsviçre ve Türkiye'nin en kötü ikinci sıra için oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin 2. olma şansı var ama biz son şansımızı kullanacağız. İsviçre ve Türkiye, İtalya'nın ardından daha iyi bir takım görüntüsü verse de Galler ikinci sırada yer alıyor. Güzel bir maç bekliyorum. Biz de kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu. ÇAĞLAR: BU SONUÇLAR İÇİN ÜZGÜNÜZA Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü ise yaptığı açıklamada, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Yarın son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Yarın son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yarın yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" diye konuştu."2 MAÇTA 5 GOL YEMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ"Başarılı oyuncu, takımın defansif performansı hakkında ise, "Sadece 2 kişinin yaptığı defansta ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim daha önce. Takım halinde defans yapmak önemlidir. 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Burada doğru eleştiriyi alıp iyi şekilde yola devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu."ÖZ ELEŞTİRİYİ HER ZAMAN YAPIP, DOĞRU ELEŞTİRİLERDEN DERS ALIYORUZ"Çağlar, "Her maçın ardından öz eleştiri yapıyoruz" diyerek Galler maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

"İyi oynadığımız maçların ardından oturup hatalarımızı ve eksiklerimizi konuşan bir takımız. Saha içinde son dakikalardı. Benim uyarım göze çarpmış. Kimse istemezdi böyle bitmesini. Benim söylediğim ters bir görüntü gibi çıkmış ama öyle bir durum yok. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Öz eleştiriyi her zaman yapıp, doğru eleştirilerden ders alıyoruz. Yarınki maça bakacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker