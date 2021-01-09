Senegal'de Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artıyor

Senegal'de son 24 saatte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 328 oldu ve virüs kaynaklı 13 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de son 24 saatte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 328 oldu ve virüs kaynaklı 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 2 bin 555 testten 328'inin pozitif çıktığı ve 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede salgının başından bu yana virüse yakalananların sayısı 21 bine, hastalığı atlatanların sayısı 18 bin 128'e ve yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a yükseldi.

Kasım 2020'ye kadar haftalık ölü sayısının 10-15 bandında seyrettiği Senegal'de, son 24 saatteki verilerin "Aralık 2020'de başlayan ikinci dalgada kaydedilen en yüksek günlük" sayı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısının Aralık 2020'de giderek artmaya başlaması nedeniyle 5 Ocak'ta başkentin de içinde yer aldığı Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan