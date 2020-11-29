Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

29.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:32

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ve sonuçta da 3 puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ve sonuçta da 3 puan aldıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını belirtti.

Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettiklerini hem de pozisyon ürettiklerini anlatan Tokatlı, "Önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. Ancak ikinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe, rakibin baskısına karşı 3-5-2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Kadıköy'de Fenerbahçe buz kesti! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla farkı 2'ye çıkardı
Kadıköy'de Fenerbahçe buz kesti! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla farkı 2'ye çıkardı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Tokatlı, her maçı ayrı ayrı düşündüklerini dile getirerek, "Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz. Futbolcularımızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu.

İsmail Kartal: "Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise zor bir rakiple oynadıklarını belirtti.

İyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini anlatan Kartal, "İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup, hücum etmeye başladık. İlk yarıda bir net pozisyonumuz vardı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşündüklerini ancak iki hücum oyuncularının sakatlandığına dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor'a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımızda zaten bütün ikili mücadelelerde öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik. Oyunculara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç kaybettik. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum."

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Falcao Orhun Ene Şenol Güneş Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:32:04. #1.15#
title