Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor'da TV8 ekranlarında eleme düellosu yaşandı. Hikmet, Aycan, Sema ve Adem arasından bir kişi adaya veda etti. Peki, Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Survivor 2025 All Star yarışmasında 27 Mayıs Salı akşamı bir isim adaya veda etti. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bu hafta tansiyon yükseldi. Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

SURVİVOR BU HAFTA POTADA KİMLER VARDI?

Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan potaya giden isimler; Hikmet, Aycan, Adem ve Sema oldu.

SEMA ELENDİ Mİ, AYCAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2025 yeni sezonuna bu akşam bir isim veda etti. Erkek ve kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada son dörde Aycan, Adem, Sema ve Hikmet kalmıştı. Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Adem Kılıçcı ve Sema Aydemir'in potaya girdiği Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu.

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Survivor'da adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Sema, 'Her zaman takımı toplamaya çalıştım ama insan uzak olduğu insanlardan bir şey geldiği zaman çok kırılmıyor. Yakın olduğu insanlardan bir şey gelince üzülüyor. İstanbul'u hak etmediğimi düşünüyordum. Burada durmanın çok anlamlıolduğunu düşünmüyordum. Bir şey eksik kaldı bende.

Bu günde Hikmet mücadele et diye bağırdı. Mücadelenin kralını gösterdim. Aycan çok başarılıydı. Bileğinin hakkıyla kazandı. Asla vazgeçmedim. Mücadelemi herkes görmüştür. Kimsenin aklında bir şey kalmamıştır. 2025'in hakkını böyle vermek istemezdim. Bu macera benim için böyle bitti. Kalan arkadaşlarım umarım birbirlerini kırmadan yollarına devam eder. Hak eden şampiyon olur. ' cümleleriyle son açıklamasını yaptı.

Hikmet Tuğsuz-Sema Aydemir düellosunu Hikmet Tuğsuz kazandı.Hikmet Tuğsuz-Sema Aydemir düellosunu Hikmet Tuğsuz kazandı. Hikmet, Survivor hayatına devam ediyor.

Adem Kılıçcı-Aycan Yanaç düellosunu Adem Kılıçcı kazandı. Adem, Survivor hayatına devam ediyor.

İşte Sema'nın vedası:

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı

Herkesin içinde azarlandı, ağlayarak yerleri silmeye devam etti
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.