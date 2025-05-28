Survivor 2025 All Star yarışmasında 27 Mayıs Salı akşamı bir isim adaya veda etti. Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bu hafta tansiyon yükseldi. Sema elendi mi, Aycan elendi mi?

SURVİVOR BU HAFTA POTADA KİMLER VARDI?

Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan potaya giden isimler; Hikmet, Aycan, Adem ve Sema oldu.

SEMA ELENDİ Mİ, AYCAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2025 yeni sezonuna bu akşam bir isim veda etti. Erkek ve kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada son dörde Aycan, Adem, Sema ve Hikmet kalmıştı. Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Adem Kılıçcı ve Sema Aydemir'in potaya girdiği Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu.

Survivor'da adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Sema, 'Her zaman takımı toplamaya çalıştım ama insan uzak olduğu insanlardan bir şey geldiği zaman çok kırılmıyor. Yakın olduğu insanlardan bir şey gelince üzülüyor. İstanbul'u hak etmediğimi düşünüyordum. Burada durmanın çok anlamlıolduğunu düşünmüyordum. Bir şey eksik kaldı bende.

Bu günde Hikmet mücadele et diye bağırdı. Mücadelenin kralını gösterdim. Aycan çok başarılıydı. Bileğinin hakkıyla kazandı. Asla vazgeçmedim. Mücadelemi herkes görmüştür. Kimsenin aklında bir şey kalmamıştır. 2025'in hakkını böyle vermek istemezdim. Bu macera benim için böyle bitti. Kalan arkadaşlarım umarım birbirlerini kırmadan yollarına devam eder. Hak eden şampiyon olur. ' cümleleriyle son açıklamasını yaptı.

Hikmet Tuğsuz-Sema Aydemir düellosunu Hikmet Tuğsuz kazandı.Hikmet Tuğsuz-Sema Aydemir düellosunu Hikmet Tuğsuz kazandı. Hikmet, Survivor hayatına devam ediyor.

Adem Kılıçcı-Aycan Yanaç düellosunu Adem Kılıçcı kazandı. Adem, Survivor hayatına devam ediyor.

İşte Sema'nın vedası: