Selena Gomez'e ölüm tehdidi

23.10.2019 21:43

Selena Gomez, Lose You To Love Me adındaki yeni şarkısını yayınlandıktan hemen sonra, şarkının eski sevgilisi Justin Bieber'a gönderme olduğu haberleri magazin basınını meşgul etmeye başladı. Parça yayınlandıktan tam 20 dakika sonra ise Hailey Baldwin'in Instagram paylaşımı olay oldu.

Dinlediği şarkının ekran görüntüsünü paylaşan Baldwin'in bu hareketini fazla imalı bulan takipçiler, "Baldwin bu hareketiyle eşi Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'i tehdit mi ediyor?"şeklinde yorumlarda bulundu.

Summer Walkers'ın I'll Kill You (Seni Öldürürüm) isimli şarkısının ekran görüntüsünü paylaşan Baldwin'e, Gomez hayranlarından tepkiler geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları konuyu Twitter'da trend topic yaparken, bir kullanıcının "Gomez'in şarkısı çıkalı henüz 20 dakika oldu ama Hailey'in şimdiden söyleyeceği bir şeyler var" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise, "Hailey Justin'le evlendi ama hala Selena hakkında kendine güvenmiyor" dedi.