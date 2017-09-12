Selçuklu Belediyesi, Asfalt ve Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, asfalt ve altyapı çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.



Selçuklu Belediyesi, sürdürdüğü fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçenin yaşam kalitesini arttırıyor. Selçuklu'da mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle yapılan ortak akıl toplantılarında belirlenen yıllık çalışma planına göre hizmet veren fen işleri ekipleri ilçenin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mevsim koşulları elverdiği müddetçe çalışmalarına devam edecek. Selçuklu'da asfalt sezonunun açılışından bu yana 300 bin metrekare sıcak asfalt, 201 bin metrekare parke, 51 bin 422 metre bordür imalatı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6360 sayılı yasa ile Selçuklu'ya bağlanan mahallelerde de kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Selçuklu'da ekipler cadde ve sokaklarda şu ana kadar 342 bin 955 metrekare çift tabakalı emülsiyonlu sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Selçuklu'da otopark problemini çözmek için de çalışmalarına devam eden ekipler mahalle aralarında bulunan ama düzenli kullanıma uygun olmayan otopark alanlarının düzenlenmesi çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Selçuklu her yıl 3 bin araçlık otopark kazanıyor.



"Selçuklu'da yaşam kalitesini arttırıyoruz"



Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Halkımızla yapılan istişareler neticesinde Selçuklu'ya bağlı 72 mahallenin tamamında farklı bir çalışma programı hazırladık. Bahar aylarıyla başladığımız altyapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz" dedi. - KONYA