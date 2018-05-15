Selahattin Demirtaş için Tahliye Dilekçesi Verildi

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatları tarafından tahliye başvurusunda bulundu.

AVUKATLAR: DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ

Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenilmişti.