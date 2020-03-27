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Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

Sektörlerin talepleri karşılık buluyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, iş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:50
Sektörlerin talepleri karşılık buluyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, iş dünyasına yönelik getirilen destek ve sektörlerin sorunlarına dair üretilen çözümlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, makamında düzenlediği basın toplantısında, korona virüsün ekonomik etkilerinin en az seviyede hissedilmesi noktasında sunulan devlet destekleri, kısa çalışma ödeneği şartları, işçi-işveren sorunları ve sektörel sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Korona virüs salgınının, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine olumsuz yansımalarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte üyelerimizden gelen görüş ve önerileri rapor haline getirerek hükümetimize ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Korona virüs karşısında ekonomimizi korumak amacıyla başlatılan mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile hatlar belirginleşmeye başladı. Bu süreçte alınan birçok olumlu karar olduğu gibi bunların yanı sıra sektörlerimize yönelik beklentilerimiz ve alınmasını istediğimiz tedbirler de devam ediyor. Kredi Garanti Fonuna sağlanan destek 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkartıldı. Gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan, teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere bu kredilerde öncelik sağlanacaktır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecektir" dedi.

Çek ödemesi destek kredisi

Çek ödemesi destek kredisinde de söz eden Uğurdağ, "Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. "Çek Ödeme Destek Kredisi" ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan "İş'e Devam Desteği" kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından sektör ayrımı gözetmeksizin, hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti ve çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşuluyla firmalarımıza destekler sunulmaktadır. Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları tarafından "İş'e Devem Desteği" sunulmaya başlandı. Bu destekler kapsamında azami 25 milyon TL yıllık cirosu olan firmalara 10 milyon TL limit, 25-125 milyon TL arası yıllık cirosu olan firmalara 25 milyon TL limit, 125 milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan firmalara ise 100 milyon TL'ye varan limitler sunulmaktadır. 6 ay ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 maliyetle 36 ay vade imkanı sunan bu desteklere yönelik talepler 26 Mart 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır" diye konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlarımız ekonominin can damarlarıdır"

Esnaf ve sanatkarların da bu süreçten olumsuz etkilendiklerini dile getiren Uğurdağ, "Ekonominin can damarları olan küçük esnaflarımızın yaşayacağı sıkıntılar ileride kronik problemlere dönüşebilir. Bu sebeple salgın nedeniyle işletmeleri kapatılan küçük esnafımıza yönelik hibe şeklinde uygulanmasını da hükümetimizden talep ediyoruz. Türk Eximbank tarafından da Korona virüse karşı destek paketi devreye alınarak işletmelerin hayatta kalması için çalışılmaktadır. Türk Eximbank'ın T.C Merkez Bankası ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde, firmalarımızın talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılmıştır ve ihracatçılarımıza faiz ödemelerini 6 ay erteleyebilme fırsatı verilmiştir. Ayrıca, kredi geri ödeme vadelerinin uzatılması, taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl süre tanınması, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sunulması ve sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadelerin ücretsiz olarak uzatılmasıyla birlikte üreticilerimizin zor durumda kalmamaları sağlanmıştır" dedi.

"Taahhütlere aykırı uygulamaları BDDK'ya şikayet edin"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) finansal istikrar kalkanı kararları doğrultusunda herkesin elinden gelen azami gayreti göstermesi düşüncesiyle süreci en iyi şekilde yönetebilmek için çalışmalarını ve gözlemlerini sürdürdüğünün altını çizen Uğurdağ, "Virüsün etkilerinin ekonomiye, piyasalara, üretime ve istihdama olumsuz yansımalarını en az seviyede tutabilmek amacıyla finansal kurum ve kuruluşlar tarafından uyulması gereken bazı kararlar vermiştir. BDDK, kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki taleplerin hızlıca karşılık bulması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi uyarısında bulunarak üreticilerimize önemli bir kolaylık sağlamıştır. Ayrıca kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan kaçınılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamalarında, taahhütlere aykırı uygulamalarla karşılaşanların şikayetlerini BDDK'ya iletmeleri isteyerek BDDK'nın bu konuda süreci etkin bir şekilde takip ettiğini ve üreticilerin yanında olduğunu vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

Sicil affı

Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin sicil affı da piyasaları rahatlattığını sözlerine ekleyen Uğurdağ, "Anapara veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da ödemelerini aksatanların Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması ya da yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır. Karşılıksız çekten mahküm olanların, cezaya konu bedelin 10'da 1'ini alacaklıya öderse infazları durdurulacak; borcun kalanını ikişer ay arayla 12 eşit taksitle ödediği takdirde ise mahkümiyet kaldırılacaktır. Bu şekilde üreticilerin sicillerinde bulunan faktörler göz ardı edilerek işletmelerini ayakta tutabilmeleri için zemin hazırlanmıştır" dedi.

Son olarak emeği geçenlere teşekkür eden Uğurdağ, "Bizler de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektör temsilcilerimizin taleplerini ve beklentilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz aracılığıyla ilgili Bakanlıklarımıza, Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, taleplerimizi hızlık bir şekilde ilgili mercilere ulaştırarak çözüm üretilmesine öncülük sağlamaktadır. Bu zor günlerde iş dünyamızı yalnız bırakmayarak büyük emekler sarf eden Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iletilen talepleri değerlendirerek sektörlere destekler sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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