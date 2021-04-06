Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu
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Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu Adana'da bir iş yerinin bodrumunda esnaf tarafından beslenen timsah hayvanat bahçesine teslim edildi Adana'da yasa dışı yollarla yurda sokularak bir çiftlik evinde beslendiği belirlenen timsaha el konuldu.

Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu

Adana'da bir iş yerinin bodrumunda esnaf tarafından beslenen timsah hayvanat bahçesine teslim edildi

ADANA - Adana'da yasa dışı yollarla yurda sokularak bir çiftlik evinde beslendiği belirlenen timsaha el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik evine giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye tabi olan timsahın beslendiğini tespit etti.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu anlaşılan timsaha el konulurken, besleyen kişiye yasal işlem uyguladı.

Veteriner hekimin kontrol ettiği timsah Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu
Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu
Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu
Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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