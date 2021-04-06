Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu

Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu Adana'da bir iş yerinin bodrumunda esnaf tarafından beslenen timsah hayvanat bahçesine teslim edildi Adana'da yasa dışı yollarla yurda sokularak bir çiftlik evinde beslendiği belirlenen timsaha el konuldu.