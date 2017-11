Şehit ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, valilik konutunda şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.



Şehit ve gazi yakınları, il genelinde kendilerine tahsis edilen özel araçlarla Merkez İnönü Mahallesi'ndeki konuta geldi.



Burada şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için önce dua okundu, ardından yemek verildi.



Meral Bilmez, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin kedileri için çok değerli olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Bizim için şehit ve gazilerimizin yeri her zaman farklı olmuştur. Dolayısıyla bugün kendileri ile birlikte olmak istedik. Hem kaynaşmak ve hem de varsa sorunlarını dinlemek istedik. Davetimizi icabet ettiniz, bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ev devletimizin evi, sizin eviniz. Kapımız sizlere her zaman açık, çünkü devletimizin ilelebet yaşaması için canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin değerli ailelerisiniz. Sizler, bize emanetsiniz. Sizinle bugün aynı duyguyu paylaşmak beni çok mutlu etti."



Yemeğe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un eşi Cevriye Köksoy, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in eşi Selma Biber, İl Müftüsü Şaban Kondi'nin eşi Fatma Kondi ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.