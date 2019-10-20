Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi
Tören için gelenler Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzundan getirilişi Saygı duruşu Dua edilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerler tarafından omuzlanarak uçağa götürülmesi Uçağa konması Uçağın hareket etmesi ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad...
Tören için gelenler
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzundan getirilişi
Saygı duruşu
Dua edilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerler tarafından omuzlanarak uçağa götürülmesi
Uçağa konması
Uçağın hareket etmesi ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Tokat'a uğurlandı.