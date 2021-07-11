Şehit Uzman Çavuş için mevlit okutuldu
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Şehit Uzman Çavuş için mevlit okutuldu

Şehit Uzman Çavuş için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2018 Yılının Haziran ayında Bitlis'e bağlı Çeltikli Mezrası kırsalında icra edilen operasyon esnasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, şehadetinin üçüncü yılında okutulan mevlid-i şerifle anıldı.

2018 Yılının Haziran ayında Bitlis'e bağlı Çeltikli Mezrası kırsalında icra edilen operasyon esnasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, şehadetinin üçüncü yılında okutulan mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehidin ailesi, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'e Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin babası Mehmet Canördek'e başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Şehit Uzman Çavuş için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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