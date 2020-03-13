Şehit Salih Altun Parkı açıldı
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Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne hayata geçirdiği spor parkını düzenlenen törenle hizmete açtı.

13.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:44
Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne hayata geçirdiği spor parkını düzenlenen törenle hizmete açtı. Parka 1975 yılında Kıbrıs'ta şehit olan Salih Altun'un ismi verildi.


Osmangazi Belediyesi, her mahalleye yeşil alan ve spor tesisleri kazandırıyor. Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen spor parkı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Osmangazi Belediyesi, parka 1975 yılında Kıbrıs'ta askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Salih Altun'un adı vererek şehidin adını yaşattı. Toplam 6 bin 260 metrekare alan üzerine yapılan Şehit Salih Altun Parkı'nda biri engelliler için olmak üzere 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 2 masa tenisi masası, 668 metrekarelik çocuk oyun alanı, 381 metrekarelik fitness alanı ve 606 metrelik yürüyüş yolu bulunuyor. Parkın etrafı ağaç ve bitkilerle süslenerek, 2 bin 226 metrekare yeşil alan oluşturuldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hamitler Spor Parkı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, şehit Salih Altun'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.


Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hamitler, Bursa'nın örnek bir bölgesi. 2009 yılından bu yana burada Bursa'nın, mimarisine, kimliğine ve tarihine yakışıştır modern bir inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız birbirini tamamlayarak devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 34 bin daireye oturma izni aldı. 150 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Hamitler, bataklık iken şu an Osmangazi'nin ve Bursa'nın modern yüzü oldu" dedi.


"20 yılda yapılanın iki katını 10 yılda yaptık"


Başkan Dündar, mahallelere parklar ile nefes aldırdıklarını dile getirerek, "Osmangazi Belediyesi'nin kurulduğu 1989 yılından 2009 yılına kadar 1 milyon metrekare alan üzerine toplam 334 park inşa edilmiş. 19 fitnes alanı, 11 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 10 yürüyüş yolu yapılmış. Benim göreve geldiğim 2009 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede ise ilçemize 329 yeni park kazandırmışız. 500 bin metrekare yeşil alan oluşturmuşuz. 106 fitnes alanı, 19 futbol sahası, 39 basketbol sahası, 72 yürüyüş yolu ve 17 meydan inşa etmişiz. Yani 20 yılda yapılan çalışmaların iki katını biz 10 içerisinde gerçekleştirmişiz. Bugün açılışını yaptığımız Şehit Salih Altun Parkı, Hamitler Mahallemize hayırlı olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun. İlçemizdeki birçok park ve sokağa şehitlerimizin ismini veriyoruz. Vatanı, milleti ve bayrağı için hayatlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullandı.


Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü hakkında da konuşan Başkan Dündar, "Dünyanın başında korona virüsü diye bir bela var. Bu virüs, bizim milletimizin inancına ve geleneklerine uyması neticesinde en son ülkemize geldi. Şuana kadar tespit edilen iki vaka var ve inşallah bu şekilde kalır. Virüsten korunma yolları olarak temiz olmamız, sürekli ellerimizi yıkamamız ve sağlıklı beslenmemiz söyleniyor. Aslında bunlar inancımızı ve geleneklerimizi tekrar hatırlamamıza vesile oluyor. Devletimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bizler de gerekli tedbirleri alacağız. Nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni iptal ediyoruz. Kültür merkezlerimizdeki faaliyetleri durduruyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilhassa vatandaşların kalabalık olduğu noktalarda çalışmalarımızı arttıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren bütün camileri dezenfektanlarla ilaçlayarak Ramazan ayı için hazır hale getireceğiz. Önce tedbir ondan sonra tevekkül" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, cennet vatanımız için tereddüt etmeden şahadete yürüyen ve gazi olan mübarek isimleri ilelebet yaşatmak bize düzen bir vazifedir. Kıbrıs şehidi Salih Altun'un aziz hatırası da bu parkta yaşatılacak. Bu parkta, yarınların Salih Altun'ları yetişecektir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Şehit Salih Altun'un abisi Emrullah Altun da, yaptğı konuşmada şunları söyledi:


"Bugün burada hüznü ve sevinci birlikte yaşıyoruz. Bu güzel parkta, şehit abimin isminin yaşatılması bizim için büyük mutluluk. Şehit abimin isminin yaşatılmasını sağlayan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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