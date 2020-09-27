Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi
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Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

27.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:11
Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'da yeni yapılan Köprübaşı Polis Merkezi'ne verildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'da yeni yapılan Köprübaşı Polis Merkezi'ne verildi.

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit Azam Güdendede'nin isminin polis merkezine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Binanın açılışında kamu hizmetini güvenli bir şekilde vatandaşa sunmanın manevi zevkini yaşadıklarını ifade eden Vali Özkan, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Şehit Azam Güdendede'nin babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, emniyet müdürlüğünün zamanla değişen suç türleriyle ilgili olarak daha etkin bir mücadele için hızlı ve çağın yeniliklerine ayak uydurma anlamında Konya'nın huzurlu imajını devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Hızlı hizmet vermek amacıyla yeni polis merkezi amirliklerine ihtiyaç olduğunu belirten Aydın, "Bu ihtiyacı zamanla karşılamaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz polis merkez amirliği gerek mimarisi gerek teknik donanımıyla vatandaşımızın işlemlerini hızlandıracak bir bina olmuştur. Huzur şehri Konyamıza güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yapılan binanın Konya belediyelerinin başarısının güzel örneklerinden birisi olduğunu aktardı. Çevrede ne eksik varsa onu tamamlamak için uğraştıklarını anlatan Altay, "Karatay Belediyesi bugün güzel bir binanın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Konya belediyeciliği sadece parklar, bahçeler ve yollardan ibaret değil aslında. Marka oluşturmaya ve şehrimizin tüm eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Başta sağlık, eğitim, emniyet, sosyal hayat ve spor alanları olmak üzere eksikleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yeni polis merkezinin polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kamu hizmetinin sağlanmasına katkı sunacak olan binamız, emniyet mensuplarına yakışır bir bina oldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek polis merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve davetliler katıldı. - KONYA

Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi
Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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