Şehit Astsubay'ın Naaşı Memleketi Nevşehir'e Uğurlandı

Şehit Astsubay'ın Naaşı Memleketi Nevşehir'e UğurlandıMardin'in Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan P. Asb. Açvş.

Şehit Astsubay'ın Naaşı Memleketi Nevşehir'e UğurlandıMardin'in Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan P. Asb. Açvş. Cihan Çifcibaşı'nın naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye tarafından açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan P. Asb. Açvş. Cihan Çifcibaşı için Mardin Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür V. M. İlker Emir, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören mangasınca katafalka konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Mardin Havalimanından memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Kaynak: Habermetre