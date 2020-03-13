Şehir merkezi yeni çalışmalarla Kayseri'nin yüz akı olacak Bahar ayının yaklaşmasıyla beraber çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, yol yapımı, yaya yolu, otoparklar, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına hız verecek.

Bahar ayının yaklaşmasıyla beraber çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, yol yapımı, yaya yolu, otoparklar, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına hız verecek.



Teknik birim müdürlükleri ile toplantı yaparak yapılacak işleri masaya yatıran Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak, ilçemizin çeşitli bölgelerinde yol yapımı, yaya kaldırımla, peyzaj düzenlemesine başlıyoruz. Bu kapsamda ihalelerimizin bir kısmını tamamladık. Çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah Melikgazi yeni yüzü ile vatandaşlarımızın daha rahat ve daha mutlu yaşayacağı bir yer olacak. Özellikle ağaçlandırma bizler için çok önemli. Yeni yapacağımız yolları ve kaldırımları ağaç ve peyzaj ile süsleyeceğiz. Melikgazi böylece daha güzel bir ilçe konumuna gelecek." dedi.



Şehir merkezi hissedilebilir bir şekilde değişecek



Yapılan işin yap-boz olmaması için kurumlar arası işbirliği çalışmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:



"Kurumlar arası koordinasyon çok önemli. Kayserigaz, KCETAŞ, Telokom, KASKİ gibi bütün alt yapı kurumlarının çalışmalarının eş zamanlı çalışıp, işin birlikte planlı şekilde yapılması lazım. Yoksa sonradan yapılan iş yap-boza dönüyor. Şehir merkezi bizim misafir odamız. Güzelleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Şehir merkezimizin hissedilebilir bir şekilde güzelleştiğini ve rahatladığını hissedeceğiz. Otoparklar, yeşil alan, yaya yolu ve asfalt konusunda şehir merkezi Kayserimizin yüz akı olur. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA