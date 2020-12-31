Seçimleri kaybeden Trump vazgeçmiyor! ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu
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Seçimleri kaybeden Trump vazgeçmiyor! ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu

31.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:03
Seçimleri kaybeden Trump vazgeçmiyor! ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu

Donald Trump, koltuğu bırakmasına günler kala ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde büyük bir yenilgi alan mevcut başkan Donald Trump, koltuğu bırakmasına günler kala yeni bir hamlede bulundu.

Seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarını sürdüren Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.

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