Sayısal Loto çekildi (2)
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.
01.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:50
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 98 kişi 7 bin 737'şer lira, 4 bilen 5 bin 677 kişi 100'er lira ve 3 bilen 114 bin 816 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Kaynak: AA