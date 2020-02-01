Sayısal Loto çekildi (2)

01.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:50

Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 98 kişi 7 bin 737'şer lira, 4 bilen 5 bin 677 kişi 100'er lira ve 3 bilen 114 bin 816 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA