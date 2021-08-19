Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada
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Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonrasında park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonrasında park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücü Bayram Ülezyönetimindeki 16 JG 112 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki 16 KKL 13 plakalı otomobile ve 16 AIL 129 plakalı Kamyonete çarparak durabildi.

Kaza sonucu aracın çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ali B.şans eseri yaralanmadı. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bişey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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