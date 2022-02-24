Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kayıtsız kalmadılar! Dünyaca ünlü kulüpten çarpıcı Gazprom hamlesi

Rusya- Ukrayna savaşının çıkmasının ardından futbol dünyası aksiyon almaya devam ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 çarpıcı bir hamleye imza atarak Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını göğsünden kaldırdı.

SCHALKE 04, RUS ŞİRKETİN REKLAMINI KALDIRDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmelerin dikkate alınarak, formada yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırıldığı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağı kaydedildi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.

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