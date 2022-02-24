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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kayıtsız kalmadılar! Dünyaca ünlü kulüpten çarpıcı Gazprom hamlesi

Haberler.com - Spor
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından Alman ekibi Schalke 04, formasında yer alan Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gazprom göğüs reklamının kaldırıldığı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağı belirtildi.

Rusya- Ukrayna savaşının çıkmasının ardından futbol dünyası aksiyon almaya devam ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 çarpıcı bir hamleye imza atarak Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını göğsünden kaldırdı.

Savaşın başlamasıyla hemen harekete geçtiler! Dünyaca ünlü kulüpten çarpıcı Rusya hamlesi

SCHALKE 04, RUS ŞİRKETİN REKLAMINI KALDIRDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmelerin dikkate alınarak, formada yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırıldığı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağı kaydedildi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kayıtsız kalmadılar! Dünyaca ünlü kulüpten çarpıcı Gazprom hamlesi

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Luhansk, Donbas, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

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