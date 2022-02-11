Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin - Haberler
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Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ardından ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlara seslendi. Çakar, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları, derhal terk edin" paylaşımı yaptı, sanal alem karıştı.

Ahmet Çakar, Ukrayna ile Rusya'daki gerilim hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ukrayna'da savaş çıkacağını ifade eden Çakar, orada bulunan Türk vatandaşlarını uyardı.

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

"DERHAL TERK EDİN"

Ünlü yorumcu yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları... Derhal terk edin..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ahmet Çakar, Ukrayna, Spor, Haberler

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