Savaş kapıya dayandı, Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin

Ahmet Çakar, Ukrayna ile Rusya'daki gerilim hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ukrayna'da savaş çıkacağını ifade eden Çakar, orada bulunan Türk vatandaşlarını uyardı.

"DERHAL TERK EDİN"

Ünlü yorumcu yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları... Derhal terk edin..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: