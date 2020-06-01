Şarkışla'da asfalt çalışması başladı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar asfaltlanıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar asfaltlanıyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

İlçede 2018 yılından itibaren altyapı çalışmaları başlattıklarını söyleyen Oğuz, "Yüklenici firmanın içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu isale hattını döşeyerek teslim ettiği yollarda asfaltlama çalışmalarına başladık. Yollardaki altyapı çalışmaları tamamlandıkça asfaltlamaya devam edeceğiz." dedi.

İstiklal ve Esentepe mahallelerinde yolların bir kısmını asfalt, bir kısmını da kilit parkeyle yaptıklarını belirten Başkan Oğuz, asfaltlama çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA