Saray Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı
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Saray Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı

Saray Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray Belediyesi, hem yeni yol yapımına hem de ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.

Van'ın Saray Belediyesi, hem yeni yol yapımına hem de ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman'ın talimatıyla ilçe genelinde çetin geçen kış şartlarından dolayı tahrip olan yollar onarılıyor, yeni yollar yapılıyor.

Belediye ekipleri, ilçenin Çakmak ve Yeşilalıç mahallelerinde bozulan yollarda onarım çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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