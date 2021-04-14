Şaphane'de "Uyuşturucu ile mücadele semineri"
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Şaphane'de "Uyuşturucu ile mücadele semineri"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şaphane'de 'Uyuşturucu ile mücadele semineri'

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Şaphane Anadolu Lisesinde "Uyuşturucu ile mücadele semineri" verildiği bildirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Şaphane Anadolu Lisesinde "Uyuşturucu ile mücadele semineri" verildiği bildirildi.

Şaphane Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımın Sağlanması" çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından sunum geçekleştirildi. Sunumda, madde bağımlılığı nedir? Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Sokak satıcıları nasıl tanınır? Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler anlatıldı" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de 'Uyuşturucu ile mücadele semineri'
Şaphane'de 'Uyuşturucu ile mücadele semineri'
Şaphane'de 'Uyuşturucu ile mücadele semineri'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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