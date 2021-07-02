Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,70-17,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,70-17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,85
|5,85
|Arpa
|Kg
|1,60
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,00
|3,06
|Mısır
|Kg
|1,90
|2,00
|Preseli pamuk
|Kg
|17,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|1,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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