Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası
22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:50

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yeşil mercimek Kg 4,00 4,70
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,00 5,00
Buğday Kg 1,90 1,90
Kimyon Kg 23.00 23.00
Preseli pamuk Kg 9,20 9,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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