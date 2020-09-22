Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:50
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,00
|4,70
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|1,90
|1,90
|Kimyon
|Kg
|23.00
|23.00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,20
|9,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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