Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında mahrem imam, ByLock kullanıcısı ve örgüt içinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen kamu kurum ve özel sektör çalışanlarına yönelik Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü