ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa kent merkezinden kar manzarası

Kar gören öğrenciler okulu unutup kartopu oynadı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da dün gece başlayarak sabaha kadar devam eden kar manzarası havadan görüntülendi. Şehir merkezine mevsimin ilk karının yağdığını gören öğrenciler okulu unutup kartopu oynadı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yerini güneşli havaya bıraktı. Kentteki kar manzarası ise havadan görüntülendi.

Karı gören öğrenciler okulu unuttu

Hava sıcaklığının gündüz 6 dereceyi gösterdiği kentte yerdeki karı gören öğrenciler, okulu unutup kartopu oynadı. Gönüllerince eğlenen gençler, daha sonra okulun yolunu tuttu. Uzun zamandır kar yağmadığını ve çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, okulu unuttuklarını belirtti.