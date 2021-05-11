Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
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Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şanlıurfa'da Osmanlı'dan gelen 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor.

Şanlıurfa'da Osmanlı'dan gelen 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor. Eyyübiye Belediyesi dezavantajlı mahallelerdeki fırınlara ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını kapatarak, borç defterini yaktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mahalle aralarındaki fırınlarda aldığı ekmeğin borcunu ödemede güçlük çeken vatandaşların imdadına İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı geleneğiyle yetişti. Vatandaşların fırınlara olan borcunu "zimem geleneği" ile iş yeri sahipleriyle pazarlık yaparak anlaşan Kuş, borç defterini de mahalle fırınında yaktırdı. Anlaşma sonrası alacakları ödenen fırınların camlarına "Bu fırındaki bütün borçlar ödenmiştir" afişleri asıldı.

Eyyübiye ilçesindeki mahalle fırınlarını tek tek gezerek borçları ödeyen İlçe Belediye Başkanı Kuş'a AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da eşlik etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından, "Zimem geleneğiyle ailelerimizin fırın borçlarını kapatıp, paylaşımın verdiği huzuru yaşıyoruz. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Abdurahman Kırıkçı, meclis üyelerimizle birlikte sokak sokak dolaşıp, vatandaşlarımızın fırın borçlarını kapatıyoruz. Çok şükür" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor
Şanlıurfa'da 'Zimem Defteri' geleneği yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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