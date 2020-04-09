Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri Şanlıurfa'da 2 apartman ve 2 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Şanlıurfa'da 2 apartman ve 2 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi ile Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 2 apartman ile Haliliye ilçesi Sancaktar ve Yavuz Selim mahallelerindeki 2 evde bulunan birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

Kaynak: AA