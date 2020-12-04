Şanlıurfa'da turizm faaliyetleri paneli
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Şanlıurfa'da turizm faaliyetleri paneli

04.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:57
Şanlıurfa'da turizm faaliyetleri paneli

Şanlıurfa 'genelde Türkiye, özelde Şanlıurfa' turizminin konuşulacağı interaktif bir panele ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa 'genelde Türkiye, özelde Şanlıurfa' turizminin konuşulacağı interaktif bir panele ev sahipliği yapacak.

Sektörün lider temsilcilerinin katılacağı 'Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa turizm paneli' tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ev sahipliğinde yapılacak panele Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Pegassus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Güreli katılacak.

Tarihin sıfır, turizmin ortak noktası Şanlıurfa'da yeni normal sürecinde değişen turizm faaliyetlerinin ele alınacağı paneli internet ortamından takip edilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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