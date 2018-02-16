Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 TF 034 plakalı kamyonet ile 63 HR 248 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak ters döndü. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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