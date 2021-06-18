Şanlıurfa'da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi
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Şanlıurfa'da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi

Şanlıurfa'da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Eyyübiye, Akçakale, Siverek ve Suruç ilçelerinde tüm uyarılara karşın hasattan sonra bir çok noktada anız yakılması toplam 20 elektrik direğinin büyük hasar görmesine neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Eyyübiye, Akçakale, Siverek ve Suruç ilçelerinde tüm uyarılara karşın hasattan sonra bir çok noktada anız yakılması toplam 20 elektrik direğinin büyük hasar görmesine neden oldu.

Şanlıurfa'da her hasat döneminde tarlalarda anız yakılmaması için yapılan uyarılara yine uyulmayınca enerji nakil hatları zarar gördü. Haziran ayı içinde yapılan hasat sırasında anız yakılması nedeniyle Ceylanpınar'ın Yukarı Durmuş, Eyyübiye'nin Bakırtaş, Umuroba, Akçakale'nin Gündaş mahalleleri ile Siverek ve Suruç ilçeleri kırsalında Dicle Elektrik'e ait toplamda 20 elektrik direği yanarak büyük hasar gördü. Onlarca yerleşim yerine enerji taşıyan direklerin yanarak devrilmesi nedeniyle iletim hatları koptu. Kesilen hatlar ise elektrik kesintisine neden oldu. Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bu direkleri yenileyerek, kopan hatları onardı ve yerleşim birimlerine yeniden enerji verdi.

"Anız yakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, hasat sonrası çıkarılan anız yangınlarının çevreye zarar verdiğine ve elektrik dağıtım hizmetini aksattığını vurguladı. Hondu, "Anız yakmak yasalara göre suçtur. Çünkü hem çevreye zararı var, hem de enerji nakil hatlarına zarar veriyor. Bunu her fırsatta dile getirip uyarılar yapıyoruz. Ancak bu durumdan herkes olumsuz etkilenmesine rağmen, her yıl aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Bölgemizde süregelen anız yakma alışkanlığına artık bir son verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hondu, anız yakan kişilerle ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti. - DİYARBAKIR

Şanlıurfa'da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi
Şanlıurfa'da tarlada anız yakılması elektrik direklerine zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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