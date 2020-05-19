Şanlıurfa'da sulama kanalında bulunan cesedin kayıp engelliye ait olduğu belirlendi
Şanlıurfa'da, dört gün önce kaybolan engelli kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu.
19.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:38
Şanlıurfa'da, dört gün önce kaybolan engelli kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu.
Bozova ilçesi kırsalında yer alan Soğuk Kuyu Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce çıkan ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli sağır ve dilsiz Hasan Polat'ı (52) arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sulama kanalında ceset bulunduğu bilgisine ulaştı.
Soğuk Kuyu Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan ceset, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.
Cesedin, kayıp olarak aranan Hasan Polat'a ait olduğu tespit edildi.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA