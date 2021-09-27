Şanlıurfa'da sabah sporu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sabah sporu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şanlıurfa'da sabah sporu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Bir hafta sürecek etkinliklerle toplumda hareketlilik bilinci oluşturarak spora teşvik edici aktiviteler yapılıyor. Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklere katılım yoğun oldu. Kasaptaşı Parkında sabah sporunda buluşan çoğunluğunun gönüllülerden oluştuğu sporseverler, ısınma hareketlerinin ardından yürüyüş, tempolu koşu ve çeşitli aktiviteler yaparak kamuoyuna spor yap zinde kal mesajı verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Herkes İçin Spor Federasyonu organizasyonlarıyla sporun farklı branşlarıyla buluşan vatandaşlar, Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sabah sporu

Şanlıurfa'da sabah sporu

Şanlıurfa'da sabah sporu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Joe Biden Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da sabah sporu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:52:59. #1.12#