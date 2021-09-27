Şanlıurfa'da sabah sporu

ŞANLIURFA (İHA) - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Bir hafta sürecek etkinliklerle toplumda hareketlilik bilinci oluşturarak spora teşvik edici aktiviteler yapılıyor. Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklere katılım yoğun oldu. Kasaptaşı Parkında sabah sporunda buluşan çoğunluğunun gönüllülerden oluştuğu sporseverler, ısınma hareketlerinin ardından yürüyüş, tempolu koşu ve çeşitli aktiviteler yaparak kamuoyuna spor yap zinde kal mesajı verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Herkes İçin Spor Federasyonu organizasyonlarıyla sporun farklı branşlarıyla buluşan vatandaşlar, Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA