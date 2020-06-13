Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 7 yaralı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kadir Deger'in (61) kullandığı 27 R 0568 plakalı otomobil, Argaç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Aynınisa Karaaslan (10), Nesinur Kır (18), Mine (44) ve Fatma (68) Pamuk ile Dilşat (14) ve Tülay Deger (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA